Зеленский назвал время и место дебатов с Порошенко
Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на НСК Олимпийский
Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленскимпройдут 19 апреля в 19.00 на НСК Олимпийский.
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00. Об этом сообщили в штабе Зеленского.
Накануне в избирательном штабе президента Петра Порошенко заявили, что с вероятностью в 80% дебаты между Порошенко и кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским, не состоятся.
Напомним, политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.
Тем временем, НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля.
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