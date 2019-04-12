Зеленский назвал время и место дебатов с Порошенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут на НСК Олимпийский

Фото: facebook.com/sluga95.

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленскимпройдут 19 апреля в 19.00 на НСК Олимпийский.

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00. Об этом сообщили в штабе Зеленского.

Накануне в избирательном штабе президента Петра Порошенко заявили, что с вероятностью в 80% дебаты между Порошенко и кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским, не состоятся.

Напомним, политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.

Тем временем, НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля.

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