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У Зеленского не исключают возможность досрочных местных выборов

16 июля, 00:46

В Офисе президента Украины рассматривают разные варианты

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины не исключают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", – отметил Стефанчук, добавив, что задача новой команды – смена системы власти.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году.

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, Зеленский, Украина, досрочные выборы, слуга народа, Стефанчук

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Источник:

Интерфакс-Украина

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