У Зеленского не рассматривают вариант дефолта и надеются на договоренность с МВФ

«Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования», - заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Украинская власть рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансирования и не рассматривает вариант дефолта в стране. Также у Зеленского надеются на дополнительную помощь в борьбе с пандемией коронавируса от МВФ.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для Украины сейчас чрезвычайно важно сотрудничество с МВФ. Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса", – сказала она.

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"Украина очень долго и тяжело будет приходить в себя из-за дефолта. Власть не будет рисковать жизнями украинцев, а потому не рассматривает варианта дефолта", – добавила Мендель.

Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Верховной Рады они проголосуют за необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также важные реформы в банковском и аграрном секторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ.

Напомним, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. При этом лидеры "двадцатки" попросили Всемирную организацию здравоохранения, МВФ и группу Всемирного банка оказывать помощь развивающимся странам.

Всемирный банк и Международный валютный фонд лоббирует перед странами "Большой двадцатки" введение кредитных каникул по взысканию долгов с правительств самых бедных стран мира.

Распространение коронавируса повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

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