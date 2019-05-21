У Зеленского объяснили будущий статус Коболева
Богдан отметил, что Коболев участвует во встречах, посвященных вопросам энергетики
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отметил, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев участвует во встречах президента Владимира Зеленского и членов его команды, посвященных вопросам энергетики как представитель структуры, которая отвечает за эти вопросы.
"На сегодняшний день не по нашей воле и не нами назначен господин Коболев на должность главы "Нафтогаза Украины". У нас нет сейчас инструментов, чтобы давать оценку той или иной его деятельности. Но на переговорах с министром энергетики (министром энергетики США Риком Перри 20 мая – Ред.) должен быть представитель именно организации, которая отвечает за энергетику в Украине", – сказал он в эфире телеканала "112.Украина", отвечая на вопрос о том, в каком статусе видят в команде Зеленского в будущем главу "Нафтогаза Украины" Коболева.
Как сообщалось, 20 мая президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Коболев встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри, в ходе которой обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, добычу газа и вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Также стороны обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за цены на газ для украинцев. Заявление премьера прозвучало на заседании правительства.
Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.
В тот же день "Нафтогаз" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась еще с 1 апреля.
16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.
17 апреля "Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая на 15%.
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