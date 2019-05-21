У Зеленского объяснили будущий статус Коболева

Богдан отметил, что Коболев участвует во встречах, посвященных вопросам энергетики

Андрей Коболев. Фото: AFP

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан отметил, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев участвует во встречах президента Владимира Зеленского и членов его команды, посвященных вопросам энергетики как представитель структуры, которая отвечает за эти вопросы.

"На сегодняшний день не по нашей воле и не нами назначен господин Коболев на должность главы "Нафтогаза Украины". У нас нет сейчас инструментов, чтобы давать оценку той или иной его деятельности. Но на переговорах с министром энергетики (министром энергетики США Риком Перри 20 мая – Ред.) должен быть представитель именно организации, которая отвечает за энергетику в Украине", – сказал он в эфире телеканала "112.Украина", отвечая на вопрос о том, в каком статусе видят в команде Зеленского в будущем главу "Нафтогаза Украины" Коболева.

Как сообщалось, 20 мая президент Украины Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Коболев встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Перри, в ходе которой обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, добычу газа и вопросы сохранения транзитного потенциала Украины. Также стороны обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил Коболеву отставкой из-за цены на газ для украинцев. Заявление премьера прозвучало на заседании правительства.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

В тот же день "Нафтогаз" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась еще с 1 апреля.

16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.

17 апреля "Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая на 15%.

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