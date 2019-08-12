У Зеленского объяснили, почему общаются с российскими СМИ

Ни для кого не секрет, что российские СМИ – это главный источник дезинформации об Украине. Но в президентской команде допускают общения с определенными средствами массовой информации из России для того, чтобы продвигать украинскую точку зрения для россиян.
Об этом рассказал в интервью "Детектор Медиа" советник президент Украины Никита Потураев.
Потураеву напомнили, что недавно лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков давал интервью российскому "Коммерсанту", который принадлежит близкому к Путину олигарху. В свою очередь сам советник президента не считает, что это вредит имиджу президентской партии.
"Я сам общался с Владимиром Соловьевым (российский пропагандист – ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", – сказал Потураев.
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Он также отметил, что отказывается давать комментарии еще одной известной российской пропагандистке Ольге Скабеевой и не советует этого делать другим, в том числе и Разумкову.
Советник президента Украины добавил, что в России практически не осталось медиа, которые можно считать профессиональными – "Новая газета", "Дождь", "Комменрсантъ", "Эхо Москвы", и отметил, что федеральные СМИ точно не блещут профессионализмом.
Как сообщали новости "Сегодня", Дмитрий Разумков дал интервью российскому изданию, в котором, среди прочего, рассказал, что проблему Донбасса и Крыма законами не решить. Лидер партии "Слуга народа" объяснил, как нужно возвращать оккупированные территории.
Напомним, ранее заместитель директора Могилянской школы журналистики Диана Дуцик в комментарии сайту "Сегодня" отмечала, что российские СМИ умалчивают о проблемах РФ, заполоняя эфир происходящим в Украине.
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