У Зеленского объяснили, почему в марте сорвалась встреча в "нормандском формате"

Мартовская встреча советников глав государств "нормандского формата" была отменена из-за коронавирусного карантина. Об этом заявил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем говорить, в том числе про дату саммита лидеров (государств "нормандского формата"), который должен состояться в Берлине, я надеюсь, в апреле", – сказал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Вадим Пристайко, еще будучи министром иностранных дел и участником переговоров на уровне советников, говорил, что "министерская нормандская встреча" должна состояться примерно в конце марта, чтобы согласовать параметры саммита на уровне лидеров государств.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский на днях рассказывал, когда может состояться новая встреча с Путиным в рамках "нормандских переговоров". Он выразил уверенность, что встреча обязательно состоится, а также получится еще до саммита обменяться пленными.

На "нормандском саммите" в Париже в декабре 2019 года лидеры договорились о встрече в Берлине приблизительно на апрель. Также согласились выполнить определенные условия по Донбассу, чтобы приступить к новым переговорам. Однако дальше обмена пленными не зашло – на Донбассе боевики регулярно стреляют. Но несмотря на это Москва цинично обвиняет Киев в невыполнении договоренностей. Так, например, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление о "нормандской встрече".

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