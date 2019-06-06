У Зеленского объяснили слова Кучмы о "запрете" стрелять в ответ на Донбассе

Переговоры в Минске вызвали недовольство в Украине, особенно вопрос с "ответкой" для боевиков

Фото: Минобороны Украины

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила слова украинской стороны на переговорах в Минске, что якобы украинским военным на Донбассе хотят запретить стрелять в ответ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она дала понять, что Зеленский хочет принести мир на восток Украины, а устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе – это ключевой вопрос для достижения целей Киева. Тем не менее, пресс-секретарь президента разъяснила заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

"Леонид Данилович Кучма никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь. Фраза, которая разошлась в СМИ, вырванная из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. Во всех Минских соглашениях прописано остановки огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская – обязательно должна остановить огонь со своей (стороны). И призыв прекратить огонь, а не стрелять, касался, прежде всего, противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", – рассказала Мендель.

Читайте также У Зеленского рассказали, когда озвучат планы по Донбассу

Помощница главы государства напомнила, что на протяжении всей войны на Донбассе агрессор регулярно провоцировал украинских военных, совершая обстрелы, и боевики устанавливали свое вооружение возле школ, больниц, детсадов, чтобы не получить "ответку".

Напомним, 5 июня в Минске состоялись переговоры и были достигнуты новые договоренности. Как заявил представитель России Борис Грызлов, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

В свою очередь Леонид Кучма заявлял, что для демонстрации перед всем миром, что есть стремление к прекращению огня на востоке Украины, "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения". Однако Эту позицию Украины в Минске жестко восприняли в Раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского объяснили слова Кучмы о "запрете" стрелять в ответ на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"