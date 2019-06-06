Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского объяснили слова Кучмы о "запрете" стрелять в ответ на Донбассе

6 июня, 17:55

Переговоры в Минске вызвали недовольство в Украине, особенно вопрос с "ответкой" для боевиков

Фото: Минобороны Украины

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила слова украинской стороны на переговорах в Минске, что якобы украинским военным на Донбассе хотят запретить стрелять в ответ. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она дала понять, что Зеленский хочет принести мир на восток Украины, а устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе – это ключевой вопрос для достижения целей Киева. Тем не менее, пресс-секретарь президента разъяснила заявление представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

"Леонид Данилович Кучма никогда не говорил, что украинским военным нельзя открывать огонь. Фраза, которая разошлась в СМИ, вырванная из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. Во всех Минских соглашениях прописано остановки огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская – обязательно должна остановить огонь со своей (стороны). И призыв прекратить огонь, а не стрелять, касался, прежде всего, противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", – рассказала Мендель.

Читайте также

Помощница главы государства напомнила, что на протяжении всей войны на Донбассе агрессор регулярно провоцировал украинских военных, совершая обстрелы, и боевики устанавливали свое вооружение возле школ, больниц, детсадов, чтобы не получить "ответку".

Напомним, 5 июня в Минске состоялись переговоры и были достигнуты новые договоренности. Как заявил представитель России Борис Грызлов, стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня.

В свою очередь Леонид Кучма заявлял, что для демонстрации перед всем миром, что есть стремление к прекращению огня на востоке Украины, "должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения". Однако Эту позицию Украины в Минске жестко восприняли в Раде.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег переговоры, Донбасс, Кучма, Минск, Мендель

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского объяснили слова Кучмы о "запрете" стрелять в ответ на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров – Зеленскому: Переговоры в "нормандском формате" с чистого листа – не вариант

Сегодня, 10:17

Российский министр объяснил президенту Украины, почему сейчас невозможны переговоры по Донбассу на уровне глав государств

Кучма: Перенос переговоров по Донбассу из Минска – это абсурд

Вчера, 13:41

Ранее ходили разговоры, что переговорную площадку пора менять, но Кучма против и объяснил, почему

Кучма перед переговорами по Донбассу встретился с Лукашенко

Вчера, 12:39

Белорусский президент прокомментировал возвращение Кучмы в "минский процесс"

Зеленский решил изменить состав делегации на переговорах в Минске: подробности

Вчера, 11:34

Вместо главы Генштаба Руслана Хомчака во встрече примет участие замкомандующего ООС Богдан Бондарь

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Слишком привлекательная внешность испортила модели личную жизнь

Водительские права больше не будут удостоверять личность

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Сегодня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь