У Зеленского объяснили, зачем Баканову в СБУ дали звание лейтенанта

В Администрации президента также рассказали, почему в руководство спецслужбы был назначен гражданский

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Назначенный ранее заместителем главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта. Как объяснила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель, офицерское звание нужно чиновнику спецслужбы для доступа к секретной информации.

По ее словам, само звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций, но необходимо для работы с доступа к важной информации.

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова – ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", – сказала Мендель.

Читайте также Баканов назвал главные задачи для СБУ

А вот замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что во многих спецслужбах успешными были руководители-гражданские.

"И, возможно, этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, который незашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен наконец-то сделать реформу специальной службы", – подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

Отметим, за последние пару недель президент уволил пятерых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Сегодня Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского объяснили, зачем Баканову в СБУ дали звание лейтенанта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"