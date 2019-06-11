Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского объяснили, зачем Баканову в СБУ дали звание лейтенанта

11 июня, 17:03

В Администрации президента также рассказали, почему в руководство спецслужбы был назначен гражданский

Иван Баканов
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Назначенный ранее заместителем главы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта. Как объяснила на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель, офицерское звание нужно чиновнику спецслужбы для доступа к секретной информации.

По ее словам, само звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций, но необходимо для работы с доступа к важной информации.

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова – ред.) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", – сказала Мендель.

Читайте также

А вот замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка отметил, что во многих спецслужбах успешными были руководители-гражданские.

"И, возможно, этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, который незашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен наконец-то сделать реформу специальной службы", – подчеркнул он.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.


Отметим, за последние пару недель президент уволил пятерых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Сегодня Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, звание, лейтенант, Рябошапка, Баканов, Мендель

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского объяснили, зачем Баканову в СБУ дали звание лейтенанта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский уволил главу управления СБУ в Ровенской области

Вчера, 14:12

Глава государства продолжает перекраивать спецслужбы, уволены уже пять высокопоставленных чиновников

СБУ усилила контроль на въезде в Молдову

Вчера, 10:55

СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе

СБУ задержала агента российских спецслужб: подробности, фото

6 июня, 14:22

Офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году

Верховная Рада приняла решение по отставке главы СБУ Грицака

6 июня, 13:43

Сегодня народные депутаты уже отказались уволить главы МИД Украины и Минобороны

В Японии гигантская белая акула погибла в схватке с черепахой

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Как спастись от клещей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Меган Маркл рискует повторить судьбу принцессы Дианы

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Ученые назвали овощ для снижения давления

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь