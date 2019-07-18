У Зеленского оценили вероятность успеха переговоров с Путиным

Команда президента Украины ищет возможность сейчас выйти на разговор с Путиным на равных

Путин и Зеленский. Фото: AFP

Недавно у президента Владимира Зеленского состоялись первые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а дальше команда президента намерена продолжить переговорный процесс.

Первый помощник президента Сергей Шефир в интервью LB.ua на 70% уверен в успехе переговоров Зеленского с Путиным.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное – нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", – сказал он.

Шефир считает, что Москва также заинтересована в диалоге с Киевом, даже если лично Путину мир не нужен на Донбассе.

"Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе … Сейчас первая задача – вернуть моряков. Если Путин отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним. Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добьемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол. Мы показываем свои шаги – развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же, – ред.), возобновили "минский процесс". Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность", – добавил помощник президента.

Как сообщали новости "Сегодня", заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко анонсировал новые переговоры Зеленского и Путина. По его словам, украинский лидер не побрезгует общением с хозяином Кремля ради освобождения украинцев.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин дал совет, как Зеленскому вести переговоры с Путиным. Он считает, что за стол переговоров с хозяином Кремля нужно садиться в присутствии международных партнеров Украины.

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