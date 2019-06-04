У Зеленского открестились от фейкового советника
В команде президента также сделали заявление относительно информации о дате встречи Зеленского с Трампом
В Администрации президента заявляют, что Борис Тизенгаузен не является членом команды главы государства и опровергли его слова о возможной дате встречи Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.
В СМИ появились сообщения из интервью с Борисом Тизенгаузеном, которого представили как внештатного советника президента Украины. Он рассказывал о возможной дате встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
"Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов – Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковой. Напоминаем, сообщение о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на сайте Администрации президента", – заявили в АП.
Напомним, после вступления в президентские полномочия Зеленский начал активную кадровую политику. Он назначил ряд сотрудников в администрацию президента, а также не другие государственные должности. Чтобы узнать об официальных кадровых решениях и кто находится в президентской команде, читайте подробней в материале "Сегодня", кого и на какие должности назначил президент.
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