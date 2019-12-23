У Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым

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Приезд президента РФ Владимира Путина на поезде в оккупированный Крым является незаконным, как, собственно, и запуск туда с территории России железнодорожного сообщения. Об этом говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В представительстве указали на противоправность сегодняшнего запуска железнодорожного сообщения между Россией и Севастополем. Кроме того, у Зеленского напомнили, что любой въезд во временно оккупированный Крым происходит только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

"Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины – в Крым. Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", – говорится в заявлении.

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Видео поездки Путина в Крым:

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Россия на четыре дня перекрывала Керченский пролив, а связано это было с подготовкой к запуску пассажирского железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом.

Напомним, последний раз хозяин Кремля был на украинском полуострове в августе текущего года. Тогда Путин на мотоцикле заявился в аннексированный Севастополь. Президент РФ ехал за рулем мотоцикла "​Урал"​, а в коляске сидел т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов. Позже появилась реакция Киева, в МИД напомнил Путину, что Крым – это Украина.

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