Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости политики

У Зеленского отреагировали на решение суда по делу о хищениях в армии

30 апреля, 16:21

Денис Беспалов

По оценкам следствия, государству был нанесен урон на сумму 17,44 млн грн

Не так давно Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло схемы хищении средств на Одесском припортовом заводе, теперь НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности – бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" – компании-поставщицы запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента МОУ в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (уже является подозреваемым в совершении этого преступления) в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с чиновником СНБО. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн", - говорится в сообщении.

Реклама

Тем временем пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что 29 апреля, следственная судья ВАКС применила в отношении бывшего заместителя Министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168,1 тыс грн.

Экс-заместителя министра обороны подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

В Офисе президента уже прокомментировали действия антикоррупционных органов.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь организация начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", – прокомментировали в Офисе президента сообщение НАБУ.

В тренде
Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

Реклама

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Напомним, в октябре 207 года НАБУ уже задерживало Павловского, тогда его подозревали в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.

Игорь Павловский подал в отставку с должности заместителя министра обороны в июне 2019 года.

Реклама

Как президент Владимир Зеленский неожиданно посетил НАБУ и САП, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция Минобороны НАБУ ВАКС Офис президента

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в Европу
Пристайко рассказал, смогут ли украинцы выехать на сезонные работы в ЕвропуПолитика
Шмыгаль раскритиковал призывы
Шмыгаль раскритиковал призывы "досрочно" ослабить карантинПолитика
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертов
Возможен ли мир на Донбассе до конца года: опрос украинских и американских экспертовПолитика
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответ
Шмыгаля просят ускорить выход из карантина: премьер дал ответУкраина
"Слуга народа" вылетел на Кипр и прогулял уже пять заседаний парламента – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...