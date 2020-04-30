У Зеленского отреагировали на решение суда по делу о хищениях в армии

По оценкам следствия, государству был нанесен урон на сумму 17,44 млн грн

Не так давно Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло схемы хищении средств на Одесском припортовом заводе, теперь НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 6 лицам, уличенным в коррупции в оборонной сфере. Среди привлеченных к ответственности – бывший заместитель министра обороны и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" – компании-поставщицы запчастей предприятиям государственного концерна "Укроборонпром". Об этом в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны и директор департамента МОУ в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (уже является подозреваемым в совершении этого преступления) в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, по версии следствия, аффилированная с чиновником СНБО. В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн", - говорится в сообщении.

Реклама

Тем временем пресс-служба Высшего антикоррупционного суда сообщила, что 29 апреля, следственная судья ВАКС применила в отношении бывшего заместителя Министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168,1 тыс грн.

Экс-заместителя министра обороны подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия).

В Офисе президента уже прокомментировали действия антикоррупционных органов.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь организация начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", – прокомментировали в Офисе президента сообщение НАБУ.

В тренде Разумков: Закон о банках попытаются отменить в Конституционном суде

Реклама

По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Игоре Павловском.

Напомним, в октябре 207 года НАБУ уже задерживало Павловского, тогда его подозревали в растрате более 149 млн грн госсредств при закупке топлива.

Игорь Павловский подал в отставку с должности заместителя министра обороны в июне 2019 года.

Реклама

Как президент Владимир Зеленский неожиданно посетил НАБУ и САП, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама