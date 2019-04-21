У Зеленского ответили на попытку снять их кандидата с выборов

В отношении Зеленского был подан иск, а причиной стали бесплатные билеты на дебаты

Фото: AFP

Сегодня суд отказался снять кандидата в президенты Владимира Зеленского с выборов. В "ЗеКоманде" напомнили, что это уже далеко не первый иск. Об этом заявил на брифинге координатор команды Александр Корниенко, комментируя поданный наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.

По его словам, это уже девятый иск по отмене регистрации Зеленского на выборах президента.

"Сама ситуация, это было накануне дня голосования вечером и информационное пространство уже было более или менее свободное от новостей. По нашему мнению, именно это вызвало такое повышенное внимание именно к этому девятому иску, потому что остальные восемь исков он так же проиграл. В них он так же требовал отмены регистрации, что просто по закону нельзя сделать. Человек занимается ... Мы не знаем, какие у него мотивы это делать, но юридических точно там мало мотивов", – сказал Корниенко.

Отметим, накануне, 20 апреля, перед рассмотрением иска в Шестом апелляционном административном суде Киева, в "ЗеКоманде" отмечали, что иск не имел никакой перспективы и является абсолютно безосновательным

"Нет никаких правовых оснований для подачи данного иска и его удовлетворения, он не имеет никаких перспектив", – заявлял Вадим Галайчук, главный юрист штаба.

В то же время у кандидата в президенты напомнили, что Хилько ранее подавал иск, в котором утверждал, что встреча Зеленского с президентом Франции якобы была незаконной "предвыборной агитацией".

А тем временем Зеленский уже проголосовал на выборах. Кандидат в президенты в присутствии большого количества журналистов и под вспышки фотокамер отдал свой голос на избирательном участке в помещении колледжа морского и речного флота.

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