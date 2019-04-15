У Зеленского ответили на предложение Порошенко о дебатах в эфире телеканала

Сегодня глава государства будет выступать в прямом эфире, и позвал туда своего оппонента

Фото: Сегодня

Президент Украины Петр Порошенко хотел встретиться со своим оппонентом Владимиром Зеленским на одном из телеканалов сегодня вечером, однако в "Зе!Команде" заявили, что их кандидат в президенты не придет. Об этом сказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что ответ был дан Владимира Александровича, он довольно понятный – я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе "Олимпийский, так как об этом было договорено", – сказал он.

Разумков удивлен, что действующий президент сначала соглашается на встречу с Зеленским на стадионе, но все равно пытается вызвать его на дебаты на телеканал.

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"Для Порошенко уже и "стадион – не стадион", то "Право на власть", то ICTV, то под стадионом хочет собираться. При всем уважении, но следует придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты между двумя кандидатами, и 19 числа встретиться и провести дебаты на НСК "Олимпийский", – резюмировал он.

Напомним, 14 апреля Петр Порошенко во время выступления на "Олимпийском" заявил, что его пригласили 15 апреля в эфир телеканала ICTV и принять участие в "Свободе слова". Туда пригласили и Владимира Зеленского. Глава государства предложил своему оппоненту устроить дебаты и там.

А тем временем Зеленский записал новое видеообращение к Порошенко. Кандидат в президенты считает, что действующий глава государства превращается в шоумена, и призвал его выполнить пару важных дел.

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