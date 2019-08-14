У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Украину

Это будет первый визит израильского лидера на украинскую землю за последние 20 лет

Биньямин Нетаньяху. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху летит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его официальный визит подтвердили в Офисе главы украинского государства.

В ОПУ отметили, что 19 августа Зеленский и Нетаньяху проведут переговоры, а также совместно почтут память жертв трагедии в Бабьем Яру.

В то же время американское еженедельное издание The Jewish Press писало, что визит будет двухдневным, продлится 18-19 августа и будет даже кое в чем уникальным. Как оказалось, глава правительства Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

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"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым визитом Нетаньяху в Киев в течение 20 лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, Нетаньяху будет первым лидером мирового масштаба, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В то же время издание Times of Israel пишет, что при помощи этой поездки глава правительства Израиля якобы хочет заручиться поддержкой украинских репатриантов на выборах в Кнессет. "…менее чем за месяц до выборов 22-го Кнессета, он надеется завоевать расположение русскоязычных израильтян с украинскими корнями". Читайте подробней о будущем визите Нетаньяху в Украину.

В то же время сам Нетаньяху объяснял, как Израиль поможет помирить Украину с Россией. Он допускает возможность посредничества между президентами РФ Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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