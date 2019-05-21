У Зеленского пообещали внести в Раду закон об импичменте

Советник Зеленского пообещал, что закон об импичменте вынесут на публичное обсуждение

Владимир Зеленский на церемонии инаугурации. Фото: AFP

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан анонсировал внесение на рассмотрение в Верховную Раду законопроекта об импичменте главы государства.

Об этом он заявил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента относительно роспуска парламента.

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, каким будет текст", – заявил он, отвечая на вопрос, будет ли президент вносить соответствующую законодательную инициативу.

По словам Богдана, пока законопроект об импичменте еще разрабатывается научными работниками.

"Таких потуг среди ученых было много, но мы близки к завершению", – сказал он.

Также советник главы государства отметил, что проект закона об импичменте сначала пройдет стадию публичного обсуждения, а затем внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Стоит напомнить, что ранее спикер парламента Андрей Парубий рассказал, когда депутаты определяться с датой рассмотрения закона об импичменте президента.

"Очевидно, это решение мы будем принимать совместно (с руководителями депутатских фракций. – Ред.) на согласительном совете (22 апреля. – Ред). На этой неделе мы будем проговаривать, какие именно из тех (предложенных. – Ред.) законопроектов, во-первых, готовы, согласованы комитетом, и будем принимать решение. И в понедельник я смогу озвучить это решение на согласительном совете или на брифинге после согласительного совета", – говорил он.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского пообещали внести в Раду закон об импичменте". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"