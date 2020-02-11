У Зеленского прокомментировали отставку Богдана и назначение Ермака

На Банковой заявили, что смена руководителя Офиса президента Украины не меняет политический курс государства. Об этом говорится в заявлении ОПУ в Facebook.
"С сегодняшнего дня Офис президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис президента благодарен за его работу в течение этих месяцев. Смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с вверенной ему ответственностью", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.
В то же время украинские политики настороженно отнеслись к назначению Андрея Ермака. Нардепы напоминают о его работе на российском направлении и считают, что это повлияет и на политический курс страны.
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