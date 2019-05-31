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У Зеленского прокомментировали заявления Бориса Шефира

31 мая, 19:33

Есть позиция государства, которое руководствуется принятыми законами, сказал Данилюк

Фото: Официальный сайт президента Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что позиция совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира касательно закона об украинском языке и языковых квотах на телевидении и радио является его личной позицией.

"Если вы спросите мою позицию, то она отличается. У Бориса Шефира свои взгляды, на которые он имеет право. Но есть позиция государства, которое руководствуется принятыми законами", – сказал он на брифинге в пятницу после завершения совещания членов СНБО, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Владимира Зеленского. Его брат – Сергей Шефир – недавно был назначен первым помощником президента Украины.

В одном из интервью Борис Шефир заявил, что языковой закон нужно отменить, а также уменьшить квоты для украинского языка.

Борис Шефир также назвал Владимира Путина "умным человеком", с которой можно договориться.

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Тег Зеленский, Данилюк, Шефир

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Источник:

Интерфакс-Украина

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