"Это сотни людей": у Зеленского раскрыли детали подготовки к новому обмену с Россией

Через месяц могут быть сформированы списки для обмена, сообщил Андрей Ермак.

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Работа по дальнейшему обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжается, новые списки могут быть сформированы через месяц. Об этом в интервью изданию "Левый берег". Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", – сказал он.

Андрей Ермак однако не уточнил фамилии тех людей, которые планируются для обмена.

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"Этим занимается СБУ (Служба безопасности Украины – Ред.) и "минская" группа. Решение в конечном итоге будет принимать президент, но мы должны подготовить четкие списки с пониманием, кто где находится и какой процессуальный статус их дел", - добавил помощник президента Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" усложняется, например, желанием включить в списки каких-то криминальных авторитетов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В то же время после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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