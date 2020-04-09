У Зеленского рассказали, что будет, если президент заразится коронавирусом

Президент Владимир Зеленский требует особого внимания к врачам и больницам, но не забывает и сам о безопасности. В Офисе президента принимаются такие же меры. Но на случай заболевания главы государства разработан определенный протокол.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" замглавы ОПУ и секретарь координационного совета по вопросам COVID-19 Кирилл Тимошенко.

"Меры безопасности в Офисе президента такие же, как и во всех больницах. То есть, мы делаем на всех входах в Офис президента температурный скрининг, без маски заходить нельзя. В каждом кабинете, в общих зонах, как, например, зона отдыха, – везде стоят дезинфекторы для того, чтобы можно было провести дезинфекцию рук", – сказал он.

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По словам Тимошенко, в ОПУ был один случай подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц, она даже была госпитализирована в Александровскую больницу, но повторный тест не подтвердил заражение.

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В то же время он отметил, что в случае, если заболеет президент, разработан некий план.

"Какой-то протокол разработан. Но понятно, что исполняющего обязанности нет. Ну, может там спикер Верховной Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому, я думаю, что если, не дай Бог что – работа будет происходить в телефонном режиме", – объяснил Тимошенко и добавил, что президент на Банковой каждый день до вечера.

Как сообщали новости "Сегодня", последний месяц для украинской власти, в частности, и для главы государства, выдался невероятно напряженным: кадровые перестановки в начале марта, потом борьба с коронавирусом, а под конец месяца снова пришлось экстренно решать новые назначения в Кабинет министров. Политолог Владимир Фесенко оценил работу Зеленского.

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