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У Зеленского рассказали, как Кучма личным весом влиял на переговоры в Минске

28 июля, 21:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В 2018-м году Минский процесс был в тупике, но Кучме удалось его сдвинуть

Второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма хотел уйти с должности главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе уже давно.

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Об этом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала в комментарии Радио НВ.

"Решение президента Кучмы оставить пост главы делегации ТКГ не возникло вчера. Ранее в этом году он уже просил передать полномочия Алексею Резникову, который является заместителем председателя украинской делегации. Г-н Кучма подчеркивал, что обновленная делегация Украины может действовать профессионально и без его участия", — отметила Мендель.

По ее словам, тогда президент Зеленский попросил Кучму остаться, потому что хотел, чтобы на переговорах в Минске были достигнуты существенные сдвиги.

"И мы видим их теперь, в частности это то, что Украина в начале мая изменили свой подход к работе в Минск. Мы усилили свою делегацию — в ее состав вошли и действующие чиновники, и парламентарии, это повысило уровень делегации. Сейчас они могут не только профессионально отвечать за конкретные направления переговоров, а имеют определенный государственный вес. Это в корне отличается от подхода к работе в Минске, который был до этого. Фактически ранее государственное значение представители Украины в Минске имели только за счет личного веса Леонида Кучмы", — отметила Мендель.

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По ее словам, Кучма очень часто вспоминал о возрасте и сетовал на большую нагрузку.

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"Вспомните, что в 2018 году он впервые говорил о прекращении работы в ТКГ, мотивируя это достижением критического возраста", — отметила Мендель.

Она также добавила, что тогда среди мотивов Кучмы было то, что в 2018-м году Минский процесс был в тупике, и прогресс в переговорах "не интересовал ни одну из сторон".

"Тогда Леонид Данилович по состоянию на 2018 год совершил около сотни поездок в Минск, и он не хотел ездить для формы, которая не приносила результатов. Поэтому после выборов президента в 2019 году Владимир Зеленский убеждал и убедил Леонида Даниловича вернуться к работе в Минске, чтобы действительно перезапустить процесс переговоров. И мы думаем, что за прошедший год эта задача была решена", — отметила Мендель.

Напомним, после ухода Кучмы из ТКГ и до назначения нового главы украинской делегации главным в минских переговорах будет Алексей Резников , вице-премьер – министр по реинтеграции ОРДЛО.

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Также сообщалось, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Леонид Кучма позитивно повлиял на минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе.

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переговоры Донбасс переговоры в Минске ТКГ Леонид Кучма Юлия Мендель

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