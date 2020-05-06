У Зеленского рассказали, как пандемия повлияет на безвиз для украинцев

Пандемия не станет основанием для того, чтобы закрыть границу для украинцев

Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира / Фото: Depositphotos

Государства будут постепенно открывать свои границы для иностранцев.

Об этом рассказал в интервью Bituk.media заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, ответственный за международные отношения, опровергнув таким образом слухи о вероятности отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими – у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", – заявил он.

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Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко рассказал в интервью сайту "Сегодня", что намерение стран-членов Евросоюза ввести т.наз. "COVID-паспорт" , где будет содержаться справка об отсутствии заражения коронавирусом, не должно осложнить безвиз Украины с ЕС.

О том, какие будут правила безвиза в 2021-м году, смотрите в сюжете:

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