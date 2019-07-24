У Зеленского рассказали, какие решения новая Рада примет в первый день работы

Руслан Рябошапка анонсировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс

Руслан Рябошапка. Фото: president.gov.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, которого называют одним из кандидатов на должность главы Генпрокуратуры, ожидает, что новый состав Верховной Рады во время первого пленарного заседания внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.

"Обязательно, это будут приоритетные изменения ... В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день", - сказал он.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что изменения в УПК будут касаться "исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых".

На вопрос, будут ли эти изменения касаться, в частности отмены так называемых "поправок Лозового", Рябошапка ответил утвердительно.

Напомним, новый УПК вступил в силу в 2012 году. 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).

Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет:

два месяца – по уголовному производству об уголовном проступке;

три месяца – по уголовному производству о преступлении небольшой или средней тяжести;

шесть месяцев – по уголовному производству о тяжком или особо тяжком преступлении.

Досудебное расследование должно быть закончено:

в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка;

в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.

Благодаря этим "поправкам Лозового" в кодексе была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.

Ранее у Зеленского рассказали, когда должна заработать новая Рада.

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