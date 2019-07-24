У Зеленского рассказали, какие решения новая Рада примет в первый день работы
Руслан Рябошапка анонсировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс
Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, которого называют одним из кандидатов на должность главы Генпрокуратуры, ожидает, что новый состав Верховной Рады во время первого пленарного заседания внесет изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые исправят проблемы, препятствующие работе следователей.
"Обязательно, это будут приоритетные изменения ... В первый же день, когда парламент начнет работать, это будет один из тех законопроектов, который будет принят в первый же день", - сказал он.
Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что изменения в УПК будут касаться "исправления уже существующих проблем, которые препятствуют работе следственных органов, а также улучшения положения подозреваемых и обвиняемых".
На вопрос, будут ли эти изменения касаться, в частности отмены так называемых "поправок Лозового", Рябошапка ответил утвердительно.
Напомним, новый УПК вступил в силу в 2012 году. 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы Украины, Кодекс административного судопроизводства и иные законодательные акты (№ 6232).
Среди прочих при принятии закона была учтена поправка депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, которой предусмотрено, что срок предварительного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет:
- два месяца – по уголовному производству об уголовном проступке;
- три месяца – по уголовному производству о преступлении небольшой или средней тяжести;
- шесть месяцев – по уголовному производству о тяжком или особо тяжком преступлении.
- Досудебное расследование должно быть закончено:
- в течение одного месяца со дня уведомления лицу о подозрении в совершении уголовного проступка;
- в течение двух месяцев со дня уведомления лицу о подозрении в совершении преступления.
Благодаря этим "поправкам Лозового" в кодексе была еще больше усилена защита прав подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.
Ранее у Зеленского рассказали, когда должна заработать новая Рада.
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