У Зеленского рассказали, когда будет утверждено новое правительство

Новое правительство сформирует новая коалиция после парламентских выборов

Фото: president.gov.ua

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что новое правительство будет сформировано после парламентских выборов. Об этом он заявил во время брифинга, передает "112 Украина".

"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда парламент и будет новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг образуется какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить полномочия Верховной Рады. Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который 21 мая опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня своей публикации.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракцийи групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.

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