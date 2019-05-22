Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского рассказали, когда будет утверждено новое правительство

22 мая, 15:46

Новое правительство сформирует новая коалиция после парламентских выборов

Фото: president.gov.ua

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, что новое правительство будет сформировано после парламентских выборов. Об этом он заявил во время брифинга, передает "112 Украина".

"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда парламент и будет новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг образуется какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить полномочия Верховной Рады. Об этом говорится в президентском указе №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", который 21 мая опубликовала пресс-служба Администрации президента.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня своей публикации.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракцийи групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, правительство, Зеленский

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского рассказали, когда будет утверждено новое правительство". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Народный фронт" требует от президента внесения кандидатур премьера и нового состава Кабмина

Сегодня, 14:47

По словам Бурбака, высшая законодательная и высшая исполнительная власть сегодня находятся в подвешенном состоянии

В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)

Сегодня, 14:23

Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов

Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент

Сегодня, 17:54

Ведущие должности в АП достались деловым партнерам и членам штаба победителя избирательной гонки

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

Сегодня, 12:54

Руководитель "Квартала 95" и близкий друг нового президента будет отвечать за борьбу с коррупцией

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь