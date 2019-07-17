У Зеленского рассказали, когда должна заработать новая Рада

Руслан Рябошапка не согласился с прогнозом о запуске работы парламента с середины сентября и озвучил свой вариант

Фото: Сегодня

После выборов в парламент-2019 новый созыв Верховной Рады должен заработать в начале сентября. На это рассчитывает заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он с пессимизмом отнесся к прогнозам, что новая Рада может заработать в середине сентября. У Зеленского хотят начала работы депутатов еще раньше.

"Мы планируем, мы бы хотели, чтобы парламент в начале сентября начал работать и принимать первые законопроекты", – заявил Рябошапка.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", после формирования нового состава парламента Совет национальной безопасности и обороны первым делом предложит президенту Владимиру Зеленскому важные законопроекты, в частности по реформированию оборонной сферы и силовых структур.

А пока до политической тишины перед днем голосования остается два дня, кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями. Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует отменить плату за переоформление паев, провести инвентаризацию земель и раздать свободные участки жителям села. Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко говорил об усилении обороноспособности Украины.

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