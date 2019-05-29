У Зеленского рассказали, когда внесут законопроект о наказании за незаконное обогащение
Представитель президента в ВР Стефанчук отметил "вялую" работу народных депутатов
Президент Владимир Зеленский в ближайшие дни подаст в Верховную Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение.
Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, передает "Укринформ".
"Я думаю, что этот вопрос буквально ближайших дней, и наша версия законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение пойдет в Верховную Раду", – сказал он.
Стефанчук высказал надежду на принятие этого закона еще депутатами нынешнего созыва, но, вспомнив их работу в последние дни, заявил, что его оптимизм "разбивается о реализм".
"Мне кажется, что они все уже пошли на парламентские выборы", – добавил представитель президента.
Отметим, что в конце сегодняшнего заседание парламента в сессионном зале было не более 50 народных депутатов.
Напомним, Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.
В феврале на тот момент еще президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.
В свою очередь в G7 и Всемирном банке ранее сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.
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