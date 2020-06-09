У Зеленского рассказали, кто будет представлять ОРДЛО на переговорах в Минске

В Офисе президента подтвердили, что на переговорах в Минске ОРДЛО будут представлять два журналиста – Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые примут участие в заседании Трехсторонней контактной группы уже сегодня. Также определены и другие участники, сообщает пресс-служба главы государства.
В ОПУ отметили, что сегодня в формате видеоконференции пройдет очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы.
"Впервые за более чем пять лет к диалогу на площадке ТКГ в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины. Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями ОРДЛО относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство", – заявили на Банковой.
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Там подтвердили, что речь идет о журналистах Денисе Казанском и Сергее Гармаше, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк из-за российской агрессии. Они будут представлять Донецкую область.
Луганскую область представит юрист, председатель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлено известного врача Константина Либстера.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинская сторона на переговорах в Минске предлагала создать Консультативный совет, чтобы пригласить в него представителей ОРДЛО. Однако до его создания так и не дошло. В Киеве четко заявляли, что представлять оккупированные территории на переговорах точно не будут представители т.н. "ЛНР" и "ДНР". Позже президент Владимир Зеленский обновил состав Контактной группы, в которой появились депутаты и чиновники.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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