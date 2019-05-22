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Выборы в Верховную Раду: кто может возглавить "Слугу народа"

22 мая, 16:07

Избирательный список партии президента Украины может занять советник его избирательной кампании Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/profile.php?id=100005939985790
Дмитрий Разумков. Фото: facebook.com/profile.php?id=100005939985790.

Новый лидером партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" вместо Ивана Баканова, которого назначили замглавы Службы безопасности Украины, может стать Дмитрий Разумков.

Об этом 22 мая заявил журналистам заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Мне кажется, что до сегодняшнего дня или до вчера должен был возглавлять Иван Баканов. Но поскольку у него сейчас новая должность, то, очевидно, что лидер изменится. Я думаю, что Дмитрий Разумков, возможно возглавит избирательный список", – сказал он.

Как подчеркнул Рябошапка, ему "кажется", что именно Разумков станет новым лидером "Слуги народа".

"Очевидно, да", – так он ответил на вопрос о том, займет ли Разумков первую строчку в списке партии на парламентских выборах.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.


Кроме того, президент хотел отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов, однако на внеочередном заседании депутаты отказались вносить этот вопрос в повестку дня.

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Тег Верховная Рада, Зеленский, парламентские выборы, слуга народа, Разумков

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Источник:

УНИАН

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