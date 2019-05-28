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У Зеленского рассказали о "двойке" в АП и объяснили скандальное назначение Богдана

28 мая, 13:51

По словам замглавы АП Кирилла Тимошенко, фигуры Богдана и Шефира равнозначны

Фото: Кирилл Тимошенко/Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко/Facebook.

В Администрации президента фигуры главы АП Андрея Богдана и первого помощника главы государства Сергея Шефира равнозначны. Президент Владимир Зеленский доверяет им проводить встречи и формировать свой график. Об этом сообщил один из самых молодых заместителей главы АП Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Новое время".

"Когда не может присутствовать президент — в силу того, что накладывается на другую встречу, — уполномочены встречаться с людьми Шефир, Ермак и Богдан. (...) Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - сказал Тимошенко.

Он уточнил, что хорошо знает Богдана и давно с ним дружит. По его словам, кроме Богдана в команде Зеленского больше нет человека, которому бы доверял президент, но позиции главы АП и Шефира равны.

"Но это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов, которые здесь все кинули и уехали. Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", – добавил Тимошенко.

Также он рассказал, как проходит процесс принятия решений в Администрации президента.

"У нас есть совещания. У нас были распределены задачи в штабе, так и сейчас они распределены. Как мы встречались узким кругом, так и сейчас встречаемся каждый день, только с уже действующим президентом. Есть какие-то оперативные задачи. Не проблема взять и позвонить. Президент и сюда (в этот кабинет – ред.) приходил, и я к нему поднимаюсь. У нас нет здесь такого, что: "Приемная, алло, а можно мне зайти?". Мы как-то спокойно к этому относимся. Мы точно также продолжаем собираться. Только теперь это не креатив про рекламу, это реальное управление страной и проблемы, которые есть", – отметил замглавы АП.

Напомним, что в Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Андрея Богдана главой АП. Так, заявления были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом (№ 9901/283/19 и № 9901/284/19). Решения по данным искам будут вынесены в течение пяти дней со дня подачи.

В свою очередь у Зеленского назвали условия увольнения Богдана. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который не соответствует Конституции.

А тем временем президент Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады. Подробней в сюжете "Сегодня":


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Тег Зеленский, Богдан, администрация президента, Шефир

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