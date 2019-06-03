У Зеленского рассказали о переезде из Администрации президента
Новая президентская команда не горит желанием оставаться и работать следующие пять лет на Банковой
Глава государства Владимир Зеленский все еще планирует съехать из Администрации президента, но пока идет подбор локаций. Об этом рассказала на брифинге пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
По ее словам, сейчас рассматривается несколько вариантов с переездом.
"Администрация президента, возможно, будет переезжать. Но все это должно быть правильно просчитано, чтобы это было экономически выгодно ... Поэтому эти вопросы рассматриваются ... И мы увидим, куда мы сможем переехать", – сказала Мендель.
Недавно глава АП Андрей Богдан объяснили желание съехать из Администрации президента. В команде нового президента были удивлены тем, что увидели в АП, и обратили внимание на интернет.
Напомним, что о планах переезда из АП Зеленский говорил еще до победы на выборах. Отметим, что у президентов других стран особое отношение к своим рабочим "офисам": кинозал, тренажерный зал, комната для гриля, цирюльня, бомбоубежище – это только малая часть офиса президента США Дональда Трампа; во Дворце Наций в Таджикистане, чтобы покрасить потолок в одном из кабинетов, потратили 18 млн евро. Сайт "Сегодня" разбирался, куда и когда переедет Зеленский.
Ранее "Сегодня" побывали в коридорах и некоторых кабинетах Администрации президента Украины, а бывший председатель ее пресс-службы Андрей Жигулин провел журналистам экскурсию. Смотрите на видео, как жила президентская цитадель:
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