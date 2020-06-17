У Зеленского рассказали, почему затормозил "нормандский формат"

"Нормандский формат" стал на паузу из-за того, что практически нет прогресса по выполнению согласованных выводов саммита в Париже, причем проблема только в российской стороне. В то же время встреча "Нормандской четверки" на уровне глав государств должна состояться в ближайшие месяцы.

Об этом заявил в интервью LB.ua глава Офиса президента Андрей Ермак.

На вопрос, когда может состояться "нормандская встреча", он ответил, что, в первую очередь, нужно выполнить все условия парижского саммита.

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"Считаю, Украина сделала все для того, чтобы – при наличии политической воли другой стороны – это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров "нормандского формата". Если "нормандская встреча" состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Зеленский – конкретный человек. Он точно не будет заниматься демагогией, не будет делать из этого пиар-историю. Если встреча будет подтверждена, он будет добиваться на ней именно таких результатов. Думаю, предыдущая встреча лидеров "нормандского формата" всех убедила в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик", – сказал Ермак.

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Глава ОПУ объяснил, что запрос Украины или любого из участников "Нормандии" на встречу может быть только в том случае, когда будет четко сказано – все парижские договоренности выполнены.

"К большому сожалению, Минск, начиная с момента окончания встречи лидеров "нормандского формата" в Париже, свою работу, мягко говоря, притормозил. Именно поэтому мной была инициирована поездка 11 марта в Минск. Кстати, на встрече ТКГ я был впервые. Я прекрасно понимал, что процесс замедлился, стрельба не прекращается, зона разведения не согласовывается, план разминирования не принимается. В общем, практически ничего не происходит. Я предложил всем четырем внешнеполитическим советникам лидеров "нормандского формата" приехать в Минск. Но начиналась эпидемия, французы с немцами отказались, приехали только мы с Дмитрием Козаком (представитель РФ – ред.)", – сказал Ермак.

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Напомним, что на парижских переговорах в декабре прошлого года договорились, что новая "нормандская встреча" состоится в апреле. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы – Россия не особо и хочет, а Франция и Германия боролись с эпидемией. Но все же состоялись онлайн-переговоры на уровне глав МИД, однако и эти переговоры ясности не привнесли. Эксперты объяснили, почему Путин не хочет новую встречу "Нормандской четверки".

Смотрите комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об итогах переговоров в "нормандском формате" 30 апреля между министрами иностранных дел:

Видео: МИД Украины

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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