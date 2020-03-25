У Зеленского резко отреагировали на указ Путина по Крыму

Представительство президента в Крыму резко осудило решение президента РФ Владимира Путина о запрете украинцам владеть землей на оккупированном полуострове. Такие действия нарушают Женевскую конвенцию.

Отмечается, что теперь российские оккупационные власти не только продолжают репрессии на полуострове, но и вводят новые масштабные притеснения имущественных прав крымчан.

В представительстве президента отметили, что, в соответствии со ст. 53 Женевской конвенции о защите гражданского населения, государству-оккупанту запрещается любое уничтожение движимого или недвижимого имущества, которое является индивидуальной или коллективной собственностью частных лиц или государства, или других общественных учреждений или социальных или кооперативных организаций.

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"Это означает, что граждане, которые не имеют оккупационного принудительного гражданства РФ, и на законных основаниях до оккупации получили в собственность земельные участки на побережье полуострова, теперь должны их или продать в течение года, или получить российский паспорт, или переписать участок на фирму с российской регистрацией. Такая политика Российской Федерации уже длительное время приводит к нарушениям прав человека и военным преступлениям. Ранее прокуратура АР Крым совместно с Региональным центром прав человека уже направила сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в связи с совершением оккупационными властями таких военных преступлений, как массовое уничтожение и экспроприация имущества государства и частных лиц в Крыму. Так же о фактах грубых нарушений прав собственности указано Министерством юстиции в межгосударственном заявлении Украины против РФ в Европейском суде по правам человека", – говорится в сообщении на Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент России 18-19 марта был в оккупированном Крыму. Причем поехал он туда в обход украинского законодательства. Отметим, что такие незаконные поездки были уже неоднократно. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

Смотрите, как Путин в начале января в Крыму наблюдал за учениями:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения фейкового "референдума". Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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