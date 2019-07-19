У Зеленского с Полтораком возник странный инцидент: появилось видео
В Минобороны объяснили, что на самом деле случилось, и "распускал ли руки" президент
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак сегодня принимали участие в презентации новых мобильных домиков для военных. Однако в сеть попало видео, на котором похоже, будто президент резко оттолкнул министра.
Так, после прибытия на территорию Министерства обороны Зеленского встречали Полторак и начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, с которыми он поздоровался.
Однако в какой-то момент случился инцидент, похожий на толчок. Смотрите на видео:
Отметим, что после случившегося, уже во время самой презентации, Зеленский и Полторак весело шутили и смеялись.
В то же время пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир в комментарии InfoResist объяснила, что не было никакого толчка, и отметила, что в течение всей встречи был конструктивный диалог и президент часто жестикулировал.
"Информация (о толчке) не соответствует действительности. Он (Полторак) и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы Офиса президента", – сказала она.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства и министр обороны посещали "Николаевский судостроительный завод", где президент ознакомился с ситуацией вокруг недостроенного крейсера. Там Полторак предложил Зеленскому "разобрать" недостроенный корабль "Украина".
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