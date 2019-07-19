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У Зеленского с Полтораком возник странный инцидент: появилось видео

19 июля, 16:11

В Минобороны объяснили, что на самом деле случилось, и "распускал ли руки" президент

Скриншот
Скриншот.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак сегодня принимали участие в презентации новых мобильных домиков для военных. Однако в сеть попало видео, на котором похоже, будто президент резко оттолкнул министра.

Так, после прибытия на территорию Министерства обороны Зеленского встречали Полторак и начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, с которыми он поздоровался.

Однако в какой-то момент случился инцидент, похожий на толчок. Смотрите на видео:


Отметим, что после случившегося, уже во время самой презентации, Зеленский и Полторак весело шутили и смеялись.

В то же время пресс-секретарь Министра обороны Виктория Кушнир в комментарии InfoResist объяснила, что не было никакого толчка, и отметила, что в течение всей встречи был конструктивный диалог и президент часто жестикулировал.

"Информация (о толчке) не соответствует действительности. Он (Полторак) и Хомчак сделали шаг назад, чтобы президент пообщался с заместителем главы Офиса президента", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава государства и министр обороны посещали "Николаевский судостроительный завод", где президент ознакомился с ситуацией вокруг недостроенного крейсера. Там Полторак предложил Зеленскому "разобрать" недостроенный корабль "Украина".

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Тег Минобороны, Зеленский, Полторак, толчок

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Сегодня

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