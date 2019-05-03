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У Зеленского сделали заявление по инаугурации

3 мая, 13:34

По словам Данилюка, определение даты инаугурации – это решение Верховной Рады

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявляет, что дата инаугурации стала не техническим, а политическим вопросом. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

"Во-первых, уже приглашения (на инаугурацию – Ред.) были неформально сделаны, очень многие лидеры поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и были определенные приглашения уже сделаны. Но здесь уже организационный вопрос, потому что мы на данный момент не знаем даже дату инаугурации", – заявил он.

По словам Данилюка, определение даты инаугурации – это решение Верховной Рады.

"Это решение не техническое, а политическое. Когда будет определена дата, то мы будем определяться и с форматом инаугурации – кто приедет", - сказал он.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

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Тег инаугурация, Зеленский, Данилюк

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Источник:

УНИАН

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