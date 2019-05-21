Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости политики

У Зеленского сделали заявление по кадровым назначениям

21 мая, 15:22

Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения

Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан анонсирует первые кадровые указы главы государства на вечер вторника, 21 мая.

"Такое решение (о назначении главы Администрации президента Украины – Ред.) на данный момент не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", – сказал Богдан журналистам в Киеве во вторник, 21 мая, отвечая на вопрос о том, может ли он возглавить Администрацию президента.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет. Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, Зеленский, Богдан, администрация президента, кадровые перестановки

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского сделали заявление по кадровым назначениям". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Верховную Раду надо распустить: Зеленский назвал две причины

Вчера, 15:02

Президент считает, что украинцы сами оценили работу и вынесли приговор парламенту

Переговоры Зеленского с лидерами фракций: Геращенко раскрыла детали

Вчера, 14:44

Политики обсудили вопросы изменения избирательного законодательства, сообщила Геращенко

Заседание Рады и указ о роспуске парламента: детали встречи Зеленского с лидерами фракций

Вчера, 14:24

После подписания распоряжение президента Украины будет опубликовано

Зеленский нашел кандидата на должность главы МИД – СМИ

Вчера, 13:14

Новым главой украинской дипломатии может стать постпред при НАТО Вадим Пристайко

10 причин почему жить одному — здорово

Обильное питье: печальные последствия

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Гибель знаменитого советского штангиста остается загадкой

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

"В фигурном катании есть тренд на раздевание" - интервью

Украина вводит спецпошлину на все товары из РФ. Реакция Москвы

Как бег влияет на мужское здоровье?

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

53-летняя модель рассказала о своих секретах красоты

​Эти продукты «забирают» молодость

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь