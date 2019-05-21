У Зеленского сделали заявление по кадровым назначениям

Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан анонсирует первые кадровые указы главы государства на вечер вторника, 21 мая.

"Такое решение (о назначении главы Администрации президента Украины – Ред.) на данный момент не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером", – сказал Богдан журналистам в Киеве во вторник, 21 мая, отвечая на вопрос о том, может ли он возглавить Администрацию президента.

По словам Богдана, Зеленский считает, что на должность главы его администрации должен быть назначен человек из ближайшего окружения нового президента, которому он полностью доверяет. Он также отметил, что в случае его назначения на ту или иную должность в органах государственной власти обязательно подаст заявление о прекращении адвокатской деятельности.

Напомним, как только Владимир Зеленский пришел к власти, заявил, что ждет от парламента кадровых изменений. Правда, председатель Службы безопасности Василий Грицак еще до начала инаугурации сообщил, что написал рапорт, как и все его заместители. На призыв освободить кабинет пока нет реакции только генпрокурора Юрия Луценко.

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