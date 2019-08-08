У Зеленского сейчас благоприятный момент для освобождения Донбасса – Пономарев

Политик считает, что есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с востока Украины

Фото: facebook.comsluga95

Сейчас для президента Украины Владимира Зеленского благоприятный момент, чтобы добиться освобождения оккупированных территорий Донбасса . Такое мнение в интервью сайту "Сегодня" озвучил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, пока у Зеленского нет внятной концепции и плана по России, но шансы на мир на Донбассе – есть.

"Переговоры действительно должны вестись и быть при этом кулуарными, если есть желание восстановить мир. Сейчас, на мой взгляд, благоприятный момент. Усталость в России от санкций нарастает, российская элита хочет как-то что-то сделать. Но дьявол, конечно, в деталях, которые нельзя будет упустить. Но еще раз скажу, что я считаю, что есть решение, есть такие компромиссы, которые позволили бы Путину уйти с Донбасса, при этом будучи приемлемыми для Украины", – сказал Пономарев.

Читайте полный текст интервью с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым: "Путин боится Лукашенко, ведь тот может его победить".

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа Зеленский срочно позвонил Путину в связи с обострением ситуации на Донбассе, где 6 августа погибли четверо украинских военных в результате обстрела боевиками.

Также стало известно, что Зеленский и Путин договорились о возможной встрече участников "нормандского формата" и уже начата подготовка документов к подписанию на самом высоком уровне. Президент Украины также призывает Меркель и Макрона провести встречу "нормандской четверки" как можно быстрее для достижения мира на Донбассе.

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