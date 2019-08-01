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У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин

Сегодня, 11:58

Андрей Герус призывает не тратить время после открытия парламента на назначение министров

/ Фото: Сегодня

У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD Политика Андрей Герус призывает не тратить время после открытия парламента на назначение министров

Сейчас президент Владимир Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин и ведется работа, чтобы с начала работы новой верховной Рады сразу сформировать новое правительство. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус.

"Коалициада буде недолгой, все будет очень быстро. Я думаю новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента ... Я в этом уверен. Если "Голос" захочет он сможет войти в первый день нового парламента в коалицию", – сказал он.

Герус отметил, что договоренности по новому составу правительства необходимо провести в августе.

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"Сейчас август, все договоренности, которые кто-то хочет делать, – их можно делать в августе, чтобы потом не терять время. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги, чтобы двигаться вперед", – добавил представитель президента в Кабмине.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Андрей Герус заявлял, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

В то же время сейчас никто не может точно назвать дату начала работы нового созыва парламента. Так, глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что Рада не заработает до 1 сентября в связи с многочисленными судебными исками на результаты выборов в отдельных округах.

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Кабмин Рада Герус

Источник: УНИАН

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