У Зеленского составили график первых зарубежных визитов

О самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время

Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского. Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире канала "112-Украина".

"У нас есть планы, которые мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент", – сказал Пристайко.

При этом он уточнил, что о самом первом зарубежном визите Зеленского будет сообщено в ближайшее время.

Также заместитель главы АП добавил, что Зеленского приглашают на многие зарубежные мероприятия.

"И мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - сказал Пристайко.

При этом он добавил, что планы обсуждаются с президентом и объявление появится после его решения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ), находящегося в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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