У Зеленского уточнили информацию об обмене пленными

В Офисе президента отмечают, что сейчас идут последние согласования некоторых вопросов

Накануне гуманитарная подгруппа ТКГ согласовала детали обмена пленными на Донбассе, и сейчас идут последние приготовления к взаимному освобождению заложников. Украинская сторона также готовит места для обсервации освобожденных людей. Об этом сообщает Офис главы государства.

"Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Именно освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", – сообщили в ОПУ.

У Зеленского опровергли информацию, которая появилась у журналистов, что якобы уже сейчас происходит обмен пленными.

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"Это не соответствует действительности. К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", – объяснили в Офисе президента.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау сообщала, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы согласовала детали взаимного освобождения и обмена пленными. Отметим, недавно т.н. "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова говорила, что согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10. Также в "ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать.

В феврале президент Владимир Зеленский говорил, что в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ. В марте Украина передала список более 200 лиц для обмена пленными. Глава государства с сожалением отмечал, что в рамках обмена должны быть и тела погибших украинцев.

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Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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