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У Зеленского видят смысл в региональном статусе русского языка на Донбассе

19 июля, 11:31

Советник президента выступил против разъединения страны по языковому признаку

Чтобы объединить Украину, в команде президента Владимира Зеленского допускают предоставление русскому языку специального статуса на Донбассе.

О такой возможности в интервью изданию "Левый берег" заявил первый помощник главы государства Сергей Шефир, аргументировав это тем, что языковой вопрос "разъединяет страну".

"Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском. Мое мнение – мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском", — подчеркивает Шефир.

В то же время касательно мнения главы Офиса президента Андрея Богдана о необходимости предоставить русскому языку специальный статус на Донбассе Шефир отметил необходимость в компромиссах с ментальностью жителей Донбасса.

"В этих словах есть смысл, потому что не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью", – сказал он.

При этом Шефир заверил в том, что украинский язык останется единственным государственным.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке, согласно которому во всех сферах жизнедеятельности страны должен функционировать государственный язык, госчиновники должны им обязательно владеть, а интернет-СМИ – иметь украиноязычную версию.


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Тег Донбасс, украинский язык, русский язык, урегулирование конфликта, языковой вопрос, реинтеграция донбасса, Шефир

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