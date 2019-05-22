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У Зеленского заявили, что Украина не выживет без Евросоюза и НАТО

22 мая, 20:24

По словам Пристайко, курс на НАТО разделяется половиной украинского населения, как минимум

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org.

Заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко заявляет, что Украина не выживет без Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Пристайко сказал журналистам на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, его спросили, не будет ли меняться новым президентом курс на НАТО.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, он так же разделяется половиной украинского населения, как минимум, и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно. И Европейский Союз, НАТО – это те партнеры, без которых мы не выживем", – сказал Пристайко.

Также Пристайко заявил о разработанных планах первых зарубежных визитов президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). Решение поддержали 334 народных депутата.

Тем временем, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес во вторник в Киеве.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

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Тег НАТО, курс, Верховная Рада, Зеленский, Европейский Союз, Пристайко

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