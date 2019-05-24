У Зеленского заявили, что выборы должны проходить по открытым спискам
По словам Стефанчука, во время консультаций представители Рады сообщили, что пока нет возможности принять открытые списки
Принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы в должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", – отметил Руслан Стефанчук.
По словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с президентом 21 мая председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи якобы согласовали компромиссное решение – поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.
Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной Рады якобы обманули главу государства на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров.
"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций (Рады), которые поддерживали (предложенные в законопроекта правки к избирательному законодательству, – Ред.), а потом за ночь резко поменяли мнение", - заявил глава администрации.
По его словам, это стало "неожиданным уроком".
Напомним, Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.
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