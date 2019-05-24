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У Зеленского заявили, что выборы должны проходить по открытым спискам

24 мая, 15:40

По словам Стефанчука, во время консультаций представители Рады сообщили, что пока нет возможности принять открытые списки

Фото: president.gov.ua

Принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы в должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", – отметил Руслан Стефанчук.

По словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с президентом 21 мая председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи якобы согласовали компромиссное решение – поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%. 

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной Рады якобы обманули главу государства на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций (Рады), которые поддерживали (предложенные в законопроекта правки к избирательному законодательству, – Ред.), а потом за ночь резко поменяли мнение", - заявил глава администрации.

По его словам, это стало "неожиданным уроком".


Напомним, Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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Тег выборы, Верховная Рада, Зеленский, закон о выборах

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