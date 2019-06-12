У Зеленского заявили о намерении изменить Конституцию

Стефанчук также считает, что у органов власти слишком много лишних функций

Фото: Сегодня

Конституция Украины может претерпеть новых изменений. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук намекнул, что этот вопрос может быть обсужден н референдуме.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Он считает, что у органов власти есть масса дублирующих, несвойственных и лишних функций, поэтому, поэтому необходимо провести парламентскую реформу, пересмотреть регламент, навести порядок с количеством и функциями комитетов и министерств и т.д.

"Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме – все это вопрос дискуссии. Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику. Раньше все изменения вносились в разделы полномочий Рады и президента, а мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика", – рассказал Стефанчук.

Как сообщали новости "Сегодня", пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко объяснял, чего нельзя делать с Основным законом. Он напомнил, что Конституция, которая была принята в 1996 году с изменениями в 2004-м, оценивалась как один из наиболее прогрессивных, совершенных, самых демократических правовых документов.

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