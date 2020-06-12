У Зеленской коронавирус: когда она последний раз появлялась на публике

Во время последнего публичного выхода жена президента носила на руках чужих детей

У первой леди Украины Елены Зеленской подтвердили коронавирус, но кто и где мог ее заразить, пока что неизвестно.

Зато известно, когда она в последний раз появлялась на публике. В люди жена украинского президента вышла 1 июня – вместе с председательницей представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоттой Сильвандер она посетила первый в стране малый групповой дом Happy Home.

Учреждение было создано для проживания детей, которые остались без родителей или чьих родителей лишили прав. Среди воспитанников Happy Home есть также и детей с инвалидностью. Условия в такой детском доме приближены к семейным.

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В Happy Home Зеленская общалась с директором детдома Оксаной Сидорчук и ее воспитанниками, среди которых, как видно по фото, были также совсем малыши.

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При этом, сама первая леди и другие сопровождающие были в защитных масках.

Напомним, что о диагнозе Елены Зеленской стало известно 12 июня. Сама она назвала поставленный ей диагноз неожиданностью, поскольку и она, и ее семья придерживаются всех эпидемиологических правил – носят маски, перчатки, и свели к минимума контакты с другими людьми.

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Ни у Владимира Зелеленского, ни у из детей коронавирус не обнаружили.

Всего по состоянию на 12 июня в Украине насчитывается 29,7 тысячи инфицированных коронавирусом, из которых 870 скончались, а 13 567 удалось вылечить.

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