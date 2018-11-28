"Убирайтесь из Украины": Порошенко "дал совет" Трампу, что сказать Путину при встрече

Сегодня, 11:11

Американский лидер на встрече с президентом РФ мог бы сказать "пару ласковых" из-за Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент Петр Порошенко накануне встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20 посоветовал президенту США предложить хозяину Кремля убраться России из Украины. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, передает пресс-служба главы государства.

"Есть две версии. Первая – это "нормандский формат", Минские соглашения, деэскалация ситуации на Азове, деоккупация Крыма и многое другое. Но можно сделать это короче и в нескольких словах: "Убирайтесь из Украины, мистер Путин", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что лидер США донесет российскому президенту позицию в отношении Украины.

Также президент Украины напомнил о своих предыдущих встречах с Трампом и подчеркнул, что получил твердую позицию о его поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины.

"И в этой ситуации я рассчитываю на США", – сказал глава украинского государства.

Как сообщалось, комментируя ситуацию с захватом украинских кораблей в Азовском море Трамп заявлял, что ему не нравится все происходящее там и США вместе с Европой работают над урегулированием ситуации. Также Трамп намекнул, что может отменить встречу с Путиным из-за Украины.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 24 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли.

Читайте подробнее хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Путин, Порошенко, встреча, Трамп

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"Сегодня"

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