"Убирайтесь с территории": Пристайко назвал условие для подачи воды в Крым

Против поставок воды в Крым даже жители оккупированного полуострова. А теперь и министр иностранных дел Вадим Пристайко четко обозначил условия для возобновления водоснабжения – только после ухода России и полной деоккупации территории.

Он напомнил, что сейчас в Крыму и помимо отсутствия водоснабжения полно проблем – от человеческих до экономических, в том числе проблема захваченных Россией украинских предприятий.

Министр также отметил, что ответственность за нехватку воды на полуострове несет страна-оккупант.

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"Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым. Сейчас, когда он под оккупацией, согласно всем международным конвенциям, ответственность за оккупированную территорию должна нести страна-оккупант. Это мы как раз доносим Российской Федерации. Убирайтесь с территории – мы возобновим все что было, опять же мирным путем", – заявил Пристайко.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала. А тем временем эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым. Он считает, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

Как сообщали новости "Сегодня", на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

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