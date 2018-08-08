"Убийство" Бабченко: появились новые подробности

Сегодня, 19:20

Аркадий Бабченко допустил, что часть денег выделенныех на его убийство была украдена организаторами

Покушение на Бабченко провалилось. Фото: AFP
Покушение на Бабченко провалилось. Фото: AFP

Спецслужбы России заплатили организаторам убийство журналиста Аркадия Бабченко 100 тысяч долларов. Об этом сообщает в Facebook сообщил участник операции по инсценировке убийства Бабченко Алексей Цымбалюк, который должен был стать киллером по планам организаторов убийства.

"Получил инсайдерскую инфу… Пивоварник за убийство Бабченко получил с ФСБшников 100 тыс. долларов", – написал он.

Комментируя эту информацию Аркадий Бабченко допустил, что часть денег выделенныех на его убийство была украдена организаторами.

"Сто Пивоварнику, тридцать Цымбалюку, десятку откусил Герман, еще по сотке наверняка стрясли себе в карман ФСБшники (каждому) – думаю, в четверть ляма мое убийство этому замечательному государству обошлось", – написал журналист у себя в Facebook.

1533745040.0381

Как известно, вечером, 29 мая, на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.
Россия, покушение, Бабченко

Вы сейчас просматриваете новость ""Убийство" Бабченко: появились новые подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Борис Герман. Фото: Радио Свобода

Суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

6 Августа, 18:54

Содержание под стражей Германа продлено до 23 сентября, когда именно состоялось заседание суда, не сообщается

Украина

Российские войска. Фото: AFP

"Большая война еще будет": Бабченко дал неутешительный прогноз для Украины

2 Августа, 05:24

Российский журналист указал на две главные цели, которые может атаковать Москва
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Аркадия Бабченко

"Не смеши меня, я убитый": Бабченко рассказал, как его готовили к "убийству"

12 Июля, 14:59

Надо было падать и кашлять так, чтоб брызги "крови" разлетелись по сторонам, вспомнил журналист

Политика

Аркадий Бабченко. Фото: AFP

Пытайте потом сколько угодно: Бабченко предложил России себя в обмен на Сенцова

3 Июля, 16:37

Москва не знает, как заполучить его самого, и не знает, как избавиться от украинца. Журналист предложил решение проблемы

Украина

Аркадий Бабченко. Фото: AFP

История с внуком Примакова: в Украине ответили на возмущение России

26 Июня, 16:01

Бабченко считает, что украинские власти могли бы использовать Примакова для обмена

Украина

Фото: архив

Грицак рассказал, как охраняют людей из "расстрельного списка 47"

25 Июня, 17:00

Глава СБУ отметил, что в расследовании дела Бабченко спецслужба нашла российский след

Политика

Аркадий Бабченко. Фото: AFP

"Еще ничего не закончилось, это надолго": Бабченко указал на российскую угрозу в Украине

24 Июня, 12:52

Журналист рассказал, что только в Киеве действует много людей, которые готовятся к дестабилизации ситуации в стране по команде из РФ

Политика

Борис Герман. Фото: "Радио Свобода"

Дело о покушении на Бабченко: суд вынес решение по аресту Германа

18 Июня, 17:17

Защита подозреваемого просила освободить задержанного из-под стражи и назначить другую меру пресечения
Загрузка...