"Убийство" Бабченко: появились новые подробности

Аркадий Бабченко допустил, что часть денег выделенныех на его убийство была украдена организаторами

Спецслужбы России заплатили организаторам убийство журналиста Аркадия Бабченко 100 тысяч долларов. Об этом сообщает в Facebook сообщил участник операции по инсценировке убийства Бабченко Алексей Цымбалюк, который должен был стать киллером по планам организаторов убийства.

"Получил инсайдерскую инфу… Пивоварник за убийство Бабченко получил с ФСБшников 100 тыс. долларов", – написал он.

Комментируя эту информацию Аркадий Бабченко допустил, что часть денег выделенныех на его убийство была украдена организаторами.

"Сто Пивоварнику, тридцать Цымбалюку, десятку откусил Герман, еще по сотке наверняка стрясли себе в карман ФСБшники (каждому) – думаю, в четверть ляма мое убийство этому замечательному государству обошлось", – написал журналист у себя в Facebook.

Как известно, вечером, 29 мая, на Бабченко якобы было совершено нападение прямо у входа в его квартиру. Позже появилось сообщение, что его застрелили в спину и он "умер" по пути в больницу в карете скорой помощи. Однако 30 мая, во второй половине дня, на брифинге силовиков появился "погибший" журналист – оказалось, что Бабченко – жив, и это была спецоперация СБУ по инсценировке его гибели для поимки российского заказчика покушения и исполнителя – бывшего бойца АТО.

Глава СБУ Василий Грицак рассказывал о задержании организатора покушения на Бабченко в Киеве. Также спецслужба выяснила, сколько российские спецслужбы заплатили за покушение на журналиста. Им оказался Борис Герман.