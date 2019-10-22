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Убийство экс-депутата Госдумы в Киеве: суд принял новое решение

22 октября, 19:38

С российского "авторитета" Владимира Тюрина сняли подозрения в убийстве Дениса Вороненкова

Место убийства Дениса Вороненкова

Место убийства Дениса Вороненкова / Фото: AFP

Киевский суд отменил подозрение россиянину Владимиру Тюрину, которого считали заказчиком убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в 2017 году.

Соответствующее решение Печерского райсуда столицы было обнародовано еще 15 октября в ответ на ходатайство адвоката Дмитрия Щербины, представляющего интересы россиянина.

Главным аргументом для такого постановления послужило изменение показаний свидетеля – супруги Вороненкова, бывшего члена Госдупы РФ Марии Максаковой-Игенбергс.

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Изначально именно она указала на причастность к преступлению криминального авторитета из Башкирии и своего бывшего мужа Владимира Тюрина, но позже женщина предоставила другую версию, допустив причастность к убийству друга Вороненкова – Дениса Панаитова.

Кроме того, подозрение отменили из-за отсутствия подтверждения о получении Тюриным письменного уведомления о подозрении – украинская прокуратура четырежды обращалась к России с просьбой вручить подозреваемому запрос, но ни одного ответа не поступило.

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Фото: Офис Президента Украины

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец отметила, что отмена подозрения не означает прекращения расследования и не мешает прокуратуре подготовить новое подозрение.

Напомним, что Дениса Вороненкова расстреляли 23 марта 2017 года в центре Киева. Как выяснило следствие, его убийство было организовано ФСБ Тюрина.

Все подробности в спецтеме Убийство Вороненкова

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