Убийство Гандзюк: Франция и Германия обратились к украинским правоохранителям

Екатерина Гандзюк / Фото: Facebook

Франция и Германия ожидают от украинских правоохранителей вынесения приговора заказчикам нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом заявили в посольстве обеих стран.

"Год назад общественная активистка Екатерина Гандзюк стала жертвой нападения – ее умышленно облили кислотой, и она погибла в результате полученных травм. Мы чтим ее память памяти. Как и ее близкие и семья, мы ожидаем суда и приговора заказчикам этого отвратительного преступления", – говорится в сообщении посольства Франции в Twitter.

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В посольстве Германии также заявили, что ожидают суда и приговора заказчикам повлекшего смерть Гандзюк нападения.

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Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

А 7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки.

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