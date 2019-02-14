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Убийство Гандзюк: Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф

Сегодня, 22:09

Суд уже третий день рассматривает дело об избрании меры пресечения Мангер

Фото: ukrinform.ua
Фото: ukrinform.ua.
Убийство Гандзюк: Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5c9/df4/5c65c9df4d471.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5c9/df4/5c65c9df4d471.jpeg Политика Суд уже третий день рассматривает дело об избрании меры пресечения Мангер

Шевченковский районный суд столицы, который избирает меру пресечения для подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, решил перейти в закрытый режим.

Перед этим Мангер заявил, что он отвергает любые обвинения в свой адрес и выразил готовность прийти полиграф.

Заседание суда закрыли для СМИ на время просмотра видеозаписей допросов двух подозреваемых в организации убийства Ганзюк.

Суд уже третий день рассматривает дело об избрании меры пресечения Мангер. После перерыва вечером суд привлек переводчика, который переводил на украинский язык протоколы допросов, составленные на русском языке, поскольку один из адвокатов Мангера заявил, что плохо понимает русский язык.

Напомним, ранее Мангер заверил следователей, в том что он не был лично знаком с Гандзюк и обещал не бежать из Украины от следствия.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что херсонский губернатор совершил преступление с помощью еще нескольких лиц, выделив на это более пяти тысяч долларов.

Как сообщалось, сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 злоумышленники облили серной кислотой. Она получила химические ожоги и частично потеряла зрение. Гандзюк перенесла более 10 операций. 4 ноября она умерла.

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Тег убийство, Гандзюк, мангер

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Источник:

Укринформ

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